Bergstraße. In fünf Gemeinden im Kreis wurden am Sonntag Bürgermeister gewählt. In Fürth errang Amtsinhaber Volker Oehlenschläger (CDU) als einziger Kandidat 70,66 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. In Grasellenbach einziger Bewerber war Markus Röth; er kam auf 76,77 Prozent. In Mörlenbach wird der freie Kandidat Erik Kadetsch mit 61,33 Prozent Nachfolger von Jens Helmstädter, der nicht mehr angetreten war. In Viernheim holte Amtsinhaber Matthias Baaß (SPD) bei gleich vier Gegenkandidaten ganz knapp die absolute Mehrheit (50,03 Prozent). In Birkenau erzielte der unabhängige Kandidat Milan Mapplassary mit 78,59 Prozent einen eindeutigen Erfolg. red