Lorsch. Zu einer Gästeführung lädt die Tourist-Information Nibelungenland in den Kräutergarten am Sonntag zweiter Oktober in Lorsch ein. Sie ist für Besucher gedacht, aber auch interessierte Alteingesessene können an der Veranstaltung teilnehmen, die um 14 Uhr startet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anmeldungen sind im Alten Rathaus am Marktplatz von 10 bis 13 Uhr möglich, die Teilnahmezahl ist auf 20 Personen begrenzt.