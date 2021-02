Bergstraße. Für die Bergsträßer SPD ist das Jahr 2021 eine Zeit der Weichenstellungen. Am nächsten Samstag findet nach zweimaliger Vertagung die Wahlkreiskonferenz als Online-Veranstaltung statt. Danach wird per Briefwahl abgestimmt, wer das Direktmandat der Partei für den Wahlkreis Bergstraße erhalten und am 26. September Nachfolger oder Nachfolgerin von Christine Lambrecht wird. Am 14. März will der hauptamtliche Kreisbeigeordnete Karsten Krug zum neuen Landrat gewählt werden. Gleichzeitig stimmen die Bürger bei den Kommunalwahlen darüber ab, wer in welcher Zusammensetzung in den Kreis- und Stadtparlamenten agieren wird.

Dass die Briefwahlquote, wohl auch aufgrund der Pandemie, bislang recht hoch ausfällt, kommentierte der Unterbezirksvorsitzende Marius Schmidt als erfreuliches Zeichen. Der frisch gebackene Erste Stadtrat in Lampertheim steht auf Platz drei der SPD-Liste für die Kreistagswahl und begrüßte am Samstag etwa 35 Mitglieder und Gäste beim virtuellen Treffen vor den Bildschirmen. Schmidt die zurückliegende schwarz-rote Koalition auf Kreisebene als ein in der Sache hart streitendes, personell aber zumeist konstruktiv arbeitendes Bündnis. Die sozialdemokratische Handschrift sei zudem bei vielen Themen klar erkennbar, etwa bei Mobilität und Wohnungsbau. Gerade bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum müsse in der nächsten Legislaturperiode auf Kreisebene aber noch zugelegt werden. Aktuell sind laut SPD-Vorstand rund 1800 Bergsträßer Haushalte auf Wohnungssuche.

Der hauptamtliche Kreisbeigeordnete und Landrats-Kandidat Karsten Krug betonte die grundsätzliche Relevanz der Kreispolitik für die Durchsetzung kommunaler Ziele: „Für viele Bürger ist diese Ebene aber noch immer sehr weit weg.“ Sollte er Landrat werden, wolle er für mehr Transparenz bei Entscheidungsprozessen und mehr Beteiligung auf unterer Ebene sorgen. „Gerade bei besonders wichtigen Themen müssen wir die Bürger noch stärker einbeziehen.“

Als eine der weiteren zentralen Aufgaben bezeichnete Krug die Verbesserung der digitalen Infrastruktur. Gerade an den Schulen habe sich seit Beginn des Fernunterrichts gezeigt, dass es im Kreis noch erhebliche Lücken gebe. Der Bildungsbereich müsse aber technologisch auf der Höhe der Zeit sein, um alle Schüler zu erreichen. Dies sei momentan nicht der Fall. Auch von einem leistungsgerechten IT-Support an den Schulen könne man derzeit nicht sprechen.

Die Klimakrise nicht vergessen

Trotz Corona und der einhergehenden Debatte um Einschränkungen und Lockerungen dürfe man die Bedrohung durch die globale Klimakrise auf der politischen Agenda nicht vernachlässigen. Krug sieht den Kreis bei diesem Thema bislang gut aufgestellt. Die von ihm initiierte Biodiversitätskonferenz habe auf den ersten Metern ein gutes Bild abgegeben. Der in diesem Forum angestoßene Landschaftspflegeverband werde sich bereits in diesem Sommer gründen.

Nach einer Vorstellung der Bundestags-Bewerber Josefine Koebe und Sven Wingerter (Zafar Khan fehlte bei der Online-Schalte) äußerte sich Justizministerin Christine Lambrecht zu aktuellen Themen auf Bundesebene. In Bezug auf die Corona-Lage betonte sie, dass sich Deutschland aktuell in einer besonders kritischen Phase der Pandemie befinde. „Wir mussten deshalb Grundrechte einschränken, um die Verbreitung des gefährlichen Virus zu verhindern und damit Leben und Gesundheit zu schützen.“ Die Beschneidung dieser Rechte sei aber nur so lange vertretbar wie nötig. Man sollte diese Diskussion Augenmaß und ohne Schärfe führen, so Lambrecht, die sich in der Bevölkerung einen solidarischen und fairen Umgang mit dem Thema wünscht.

Auch ihren umstrittenen Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Netz sprach die Ministerin an. Der Bundestag hat dem Gesetzespaket bereits zugestimmt. Wegen des zwischenzeitlichen Verfassungsgerichtsurteils zur Bestandsdatenauskunft hängt es aber derzeit noch im Bundesrat fest. Die aktuellen Fälle zeigten, wie dringend erforderlich klare Regelungen gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität seien. Beim digitalen Frühlingsempfang der SPD sprach Lambrecht direkt den CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Meister an, der als Online-Gast dabei war: „Ich hoffe auch auf Ihre Unterstützung und auf eine zügige Einigung im Vermittlungsausschuss.“

Morddrohungen und Beleidigungen im Internet müssten ein Ende haben, Täter konsequent von der Justiz verfolgt werden. Wer gegen Rechtsextremismus, Hass und Hetze sei, der müsse seinen Worten jetzt Taten folgen lassen.