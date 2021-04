Frühling in Hessen: viel Sonne und milde 16 Grad 

Offenbach. Nach zuletzt kühlen Tagen zeigt sich in Hessen der Frühling bis mindestens Dienstag von seiner schönsten Seite: Sonne, blauer Himmel und Temperaturen von bis zu 16 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Lediglich nachts bleibt es mit Tiefsttemperaturen von bis zu minus drei Grad vergleichsweise kalt. "Da sollten empfindliche Pflanzen unbedingt abgedeckt werden", riet eine DWD-Meteorologin am Samstag in Offenbach.

Vor allem im Rhein-Main-Gebiet wird es angenehm mild. Dort werden die höchsten Temperaturen in Hessen erwartet. Nur in Nordhessen liegen die Werte bei kühlen zwölf Grad, im Bergland sogar bei sehr kühlen zehn Grad. Zum Vergleich: Im April werden laut DWD in Deutschland im langjährigen Mittel Temperaturen von rund 14 Grad gemessen (Referenzperiode 1961 bis 1990).



