Frontalzusammenstoß mit vier verletzten Personen

Groß-Umstadt. Am Samstag kam es auf der B45 zwischen Groß-Umstadt und dem Abzweig nach Heubach zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier verletzten Personen. Aus bis dato unbekannter Ursache geriet ein 28-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Höchst im Odenwald in den Gegenverkehr und kollidiert dort frontal mit einer entgegenkommenden Fahrzeugführerin aus Neuwied. In dem entgegenkommenden Pkw befanden sich zwei Erwachsene im Alter von 33 und 38 Jahren sowie ein dreijähriges Kind. Alle Unfallbeteiligten wurden zur medizinischen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus und sie mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme für zirka 45 Minuten komplett gesperrt.

