Am Montagabend gegen 18 Uhr versammelten sich nach Angaben der Polizei rund 400 Menschen in der Bensheimer Innenstadt um, wie an den vergangenen Montagen auch, vor allem gegen Corona-Regeln und eine mögliche Impfpflicht zu protestieren. Vor Wochenfrist demonstrierten mehr als 300 Menschen. „Es war erneut die größte Veranstaltung im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen“, teilte eine

...