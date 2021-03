Berlin/Darmstadt/Bergstraße. Gut eine Woche nach der Demonstration Tausender Menschen gegen Corona-Auflagen mit gewalttätigen Auseinandersetzungen in Kassel haben sich am Sonntag in Darmstadt deutlich weniger Menschen an einem Protest der „Querdenken“-Bewegung beteiligt. Bis zu 1500 Gegner der Corona-Maßnahmen waren erwartet worden, rund 400 folgten dem Aufruf und versammelten sich am Rande der hessischen Stadt. Der Polizei zufolge blieb es friedlich. Rund 600 Menschen demonstrierten gegen die „Querdenker“.

Nach Angaben der Polizei sicherte eine hohe dreistellige Zahl von Beamten des Polizeipräsidiums Südhessens, der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei die Demonstrationen. Schon auf den Zufahrtswegen in die Stadt wurde kontrolliert. Vor Ort riefen die Einsatzkräfte mit Lautsprechern dazu auf, die Masken- und Abstandspflicht zu erfüllen. Mehrere Demonstranten wurden wegen Nichteinhaltung der Auflagen abgeführt. Viele Gegner der Corona-Maßnahmen setzten ihre Masken nach der Eingangskontrolle wieder ab. Dutzende legten Atteste vor, die sie vom Tragen einer Mund-Nasen-Maske befreite.

Ein generelles Verbot der Demonstration in Darmstadt war der Stadt zufolge nach rechtlicher Prüfung nicht möglich gewesen. Der Protest war zunächst für die Innenstadt in unmittelbarer Nähe des Impfzentrums angemeldet, dann aber in den Südosten der Stadt verlegt worden.

72 neue Fälle im Kreis Bergstraße

Der Kreis Bergstraße musste am Sonntag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 96-jährige Person aus Groß-Rohrheim. Registriert wurden am Wochenende im Kreis außerdem 72 neue bestätigte Corona-Fälle, u. a. in Bensheim (11), Heppenheim (14), Lorsch (8) und Zwingenberg (1). Die britische Corona-Mutation wurde 81 weitere Mal nachgewiesen. der Inzidenzwert für den Kreis Bergstraße wurde am Sonntagabend mit 124,67 angegeben.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 33 Betten belegt – davon sechs mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; vier von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Im Impfzentrum des Kreises Bergstraße in Bensheim sind mittlerweile mit Stand Samstag (27.) 27 373 Erstimpfungen und 9765 Zweitimpfungen erfolgt. Unterdessen sind auch in Darmstadt-Dieburg die häuslichen Corona-Impfungen angelaufen. Rund 2000 Personen über 80 Jahre gehören im dortigen Landkreis zu den Menschen, denen es nicht möglich ist, in einem Impfzentrum geimpft zu werden.

In Hessen sind binnen eines Tages 1158 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Inzidenz sank am Sonntag geringfügig auf sank geringfügig auf 133,2 nach 134,1 am Vortag. Deutschlandweit wurde am Sonntag ein Inzidenzwert von 129,7 gemeldet – so viel wie seit Mitte Januar nicht mehr, trotz geltender Corona-Maßnahmen. Mit der wachsenden Zahl der Neuinfektionen steigt der Druck auf die Politik.

Am Wochenende sprachen sich mehrere Vertreter der Koalitionsparteien für eine Verschärfung des bisher geltenden Lockdowns aus. So forderte Helge Braun (CDU), Chef des Bundeskanzleramts, regionale Ausgangsbeschränkungen, um die Zahlen zu senken. „Wenn jetzt parallel zum Impfen die Infektionszahlen wieder rasant steigen, wächst die Gefahr, dass die nächste Virus-Mutation immun wird gegen den Impfstoff“, sagte er der „Bild am Sonntag“. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält Ausgangssperren sogar für unumgänglich. Er sagte dem „Tagesspiegel“: „Ohne einen scharfen Lockdown wird es nicht gehen.“ Ausgangsbeschränkungen ab 20 Uhr für zwei Wochen würden wirken, red/dpa