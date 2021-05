Fridays for Future verlässt Klimabündnis

Bergstraße. Informationen zufolge, die dieser Zeitung vorliegen, ist das Organisationsteam von Fridays for Future (FFF) Bensheim aus dem Klimabündnis Bergstraße ausgetreten. Sowohl FFF als auch das Klimabündnis, die bislang in Sachen Klima gemeinsam an einem Strang gezogen haben, haben sich gegenüber dieser Zeitung bis Redaktionsschluss nicht dazu geäußert.

Seit März 2019 (unser Archivbild) werden auch in Bensheim regelmäßíg Kundgebungen und Aktionen von Fridays for Future organisiert. © Funck

Hintergrund soll das Engagement einiger Mitglieder des Bündnisses bei “Querdenken” oder ähnlichen Initiativen sein. Den Informationen dieser Zeitung zufolge soll sich die Bensheimer FFF-Ortsgruppe vom Bündnis getrennt haben, da sie eine klare Abgrenzung von “Querdenken” und ähnlichen Bewegungen durch das Klimabündnis vermissen.

Der Austritt bedeute nicht, dass FFF allen Mitgliedern des Bündnisses unterstelle, Verschwörungstheorien anzuhängen; die Zusammenarbeit mit einzelnen Mitgliedern sei vielmehr auch in Zukunft nicht ausgeschlossen. Die Bensheimer FFF-Ortsgruppe trenne sich vom Klimabündnis, um sich klar von Positionen zu distanzieren, die nicht mit ihren eigenen Grundwerten übereinstimmen.

Das Klimabündnis wurde am 27. Mai 2019 durch Katja Knoch initiiert, das erste Treffen fand am 2. Juli 2019 statt. Das Bündnis besteht aus Menschen aus verschiedenen Institutionen, Verbänden und Initiativen sowie Privatpersonen, stellt als Ziel einen klimaneutralen Kreis Bergstraße bis 2030 heraus, der über einen sozialverträglichen gesellschaftlichen Wandel erreicht werden soll.

Reaktionen stehen bislang aus

„Wir möchten gemeinsam mit den Bürgern, der Wirtschaft und der Politik das ambitionierte Ziel der Klimaneutralität erreichen, so dass unser Kreis seinen Beitrag zur Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens leistet“, betont das Bündnis in seinem Programm.

Erreichen möchten sie das Ziel, wie auf der Website nachzulesen ist, indem sie politische Entscheidungen im Kreis und in den Gemeinden beobachten und mitgestalten und die Bürger im Kreis zu einem nachhaltigen und klimafreundlichen Lebensstil ermuntern – durch Projektinitiativen und Aufklärungsarbeit.

Im Jahr 2018 entstanden

Fridays for Future entstand, nachdem die Klimaaktivistin Greta Thunberg im Jahr 2018 vor dem schwedischen Parlament für eine bessere Klimapolitik demonstrierte. Die Bewegung ist international, überparteilich, unabhängig und dezentral organisiert, wie die Bensheimer Ortsgruppe auf ihrer Website herausstellt. Seit März 2019 organisiert das Team von Fridays for Future in Bensheim regelmäßig Klimastreiks. Ihr Ziel ist es, Entscheidungsträger auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene – in Berlin, genauso wie in Bensheim – dazu zu bewegen, konsequent Klimaschutz umzusetzen. „Die Wissenschaft zeigt uns klar, dass wir keine Zeit mehr haben, um zu diskutieren – wir müssen endlich handeln“, betont das Team auf der Website. ssr

