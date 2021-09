„Fridays for Future“ heute in Bensheim auf der Straße

Bergstraße. Fridays for Future Bensheim schließt sich dem globalen Aufruf der Bewegung an und ruft für den heutigen Freitag, 24. September, zu einem erneuten Klimastreik auf. Unter dem Hashtag #AlleFürsKlima zieht der Demonstrationszug um 17 Uhr vom Bensheimer Rathaus aus zum Marktplatz, wo eine Kundgebung mit Redebeiträgen der Ortsgruppe und verschiedener Bündnispartner stattfinden wird.

Auch in Bensheim werde dieser Streiktermin ein besonderer sein, da er ganz im Zeichen der anstehenden Bundestagswahl steht, die aus Sicht von Fridays for Future eine bedeutende Richtungsentscheidung ist: nämlich die Entscheidung darüber, „weiter ungebremst in eine verheerende Klimakrise zu rasen oder endlich gegenzusteuern und die erforderlichen politischen Maßnahmen zu ergreifen, mit denen uns der sozial-ökologische Wandel hin zu einer Gesellschaft ohne fossile Energieträger gelingen kann“.

Gleichzeitig sei die Kundgebung aber auch ein Appell an die politischen Parteien: „Rechnet mit uns und vergesst uns nach der Wahl nicht – eine radikale Klimapolitik muss in jedem Fall fester Bestandteil aller Koalitionsgespräche sein!”

Während der gesamten Kundgebung gelten selbstverständlich die bekannten Hygieneregeln. Es gilt also Maskenpflicht, und alle Teilnehmer sind angehalten, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Für ungeimpfte Personen wird ein negativer Corona-Test dringend empfohlen. „Fridays for Future Bensheim ist sich der Verantwortung bewusst, die wir als Veranstalter in Zeiten einer globalen Pandemie tragen, und nimmt diese sehr ernst“, heißt es in der Pressemitteilung der Gruppierung. . red

