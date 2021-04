Freude über das erste Baby

Bensheim. Im neuen Geburtshaus Bergstraße ist das erste Baby geboren worden. Das verkündeten am Mittwoch – „mit großer Freude und glücklich“ – der Förderverein Geburtshaus Bergstraße und das Team der Hebammen.

Am 19. April erblickte ein kleines Mädchen im Geburtshaus Bergstraße das Licht der Welt. Unterstützt wurden sie und ihre Eltern von den Hebammen Kayoko Wallenstein und Annett Haase. Familie Rode aus Stockstadt am Rhein freue sich sehr, dass ihre kleine Tochter das erste Kind im Geburtshaus und nun eine „Bensemerin“ ist.

Wie das kleine Mädchen heißt, ist noch ein Geheimnis, da die drei stolzen Geschwister den Vornamen bestimmen dürfen, berichtet Doris Walter, zweite Vorsitzende des Fördervereins. Mutter und Kind seien wohlauf und der erste Hausbesuch der betreuenden Hebamme, Annett Haase, habe auch schon stattgefunden. „Das gesamte Team des Geburtshauses Bergstraße freut sich auf die kommenden Geburten“, schreibt Doris Walter abschließend in einer kurzen Pressenotiz.

Ende März war das neue Geburtshaus an der Fehlheimer Straße offiziell eingeweiht worden. Seitdem wurde das erste Baby mit Spannung erwartet.