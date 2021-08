Freitag, der 13., ist für viele Bergsträßer ein Glückstag

Bergstraße. Gestern war es wieder einmal soweit: Es war Freitag, der 13. Das hat die Redaktion zum Anlass genommen, BA-Leser auf Facebook und Instagram zu fragen, was sie von dem allseits als Pechtag bekannten Tag halten und ob ihnen an einem solchen schon einmal etwas passiert ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den traurigen Anfang macht Volker Pitz mit seinem Kommentar auf Facebook: „Morgens habe ich einen Prozess in zweiter Instanz verloren und abends ist meine Mutter gestorben. Mehr geht kaum.“

Tragische und traurige Erlebnisse

Tamara Wittenburg verbindet damit ebenfalls einen Verlust, allerdings einen Materiellen, wie sie schreibt: 10 000 Euro habe ich am Freitag, den 13. Januar 2006, verloren. Man, war ich wütend.“

Tanja Sa glaubt nicht an den sagenumwobenen Pechtag. „Es passieren tatsächlich weniger Unfälle, weil viele besser aufpassen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Übrigens: Dass er im Hinblick auf Unfälle tatsächlich besser ist als sein Ruf, belegen auch die Zahlen der Gothaer Allgemeine Versicherung. Demnach wurden an beiden Freitagen, die im vergangenen Jahr auf einen 13. fielen, mit 442 Schäden im November und 444 im März eher weniger als mehr Schadenfälle verzeichnet. Montage kamen in den vergangenen Jahren übrigens deutlich schlechter weg – mit durchschnittlich 588 Schäden 2020 und 706 Schäden im Jahr 2019.

Von Hochzeiten und Geburten

Der 13. ein Pechtag? „Alles Käse“, kommentiert Diana Notter auf Facebook. „Wir haben am Freitag, den 13. Juli 2001, geheiratet und noch immer ist alles gut.“ Und tatsächlich: Einige Bergsträßer haben an einem Freitag, den 13., Hochzeitstag. Beispielsweise Susanne Zinco, die im Jahr 2003 geheiratet hat. „Und die Ehe hält“, ergänzt sie. Auch Hanne Sattler reiht sich in die Reihe ein. Sie hat vor 60 Jahren geheiratet, wie sie berichtet. Vom bestandenen Führerschein, wie bei Kerstin Dorfi und Regina Otott bis hin zu erfolgreich absolvierten Klassenarbeiten zu Schulzeiten wie bei Facebook-Nutzer Nachtsheim Christian Chicko und Barbara-Marie Mundt – von so vielen schönen Momenten berichten die BA-Leser.

Auch hoch im Kurs sind Geburtstage: Ute Glasemann, die kommentiert, dass sie am 13. August Geburtstag hat, bekommt sogar Glückwünsche von anderen BA-Lesern auf Facebook. Monika Volk schreibt: „Mein Sohn ist an einem Freitag den 13. auf die Welt gekommen. Das war das Beste, was mir je passiert ist.“ Auch Ariana Tomljanovic hat an diesem Tag ihre Tochter zur Welt gebracht. „Es ist mein Glückstag“, schreibt sie. So sieht es auch Barbara Roth: „Dann wurde unser zweites Enkelkind, Felix, gesund geboren. Etwas Schöneres kann es doch an einem Freitag den 13. nicht geben. Das ist jetzt fast 8 Jahre her.“

Ein Unfall mit Pointe

Dass Glück und Pech manchmal gar nicht so weit voneinander entfernt liegen beweist die Geschichte von Facebook-Nutzerin Sil Ke: Mein „Vater stand mit dem Auto an einer roten Ampel, als ein Auto ihn von hinten anrempelte“, schreibt sie „und aus dem Auto heraus stieg doch tatsächlich ein Schornsteinfeger.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3