Freigang sichert Eintracht-Frauen Sieg gegen die SGS Essen

Frankfurt. Dank Laura Freigang haben die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt einen weiteren Erfolg im Rennen um einen Champions-League-Platz gelandet. Das Team von Trainer Niko Arnautis gewann am Sonntag in der Bundesliga mit 1:0 (1:0) gegen die SGS Essen. Das Tor des Tages erzielte Nationalstürmerin Freigang in der 50. Minute. Die 24-Jährige verschoss kurz darauf einen Foulelfmeter (66.). In der 84. Minute hatte Frankfurt Glück, als Essens Maike Berentzen nur die Latte traf.

Damit eroberten die Frankfurterinnen den dritten Tabellenplatz, der am Saisonende zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Der direkte Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim hatte am Samstag mit 2:4 gegen den FC Bayern verloren. Der Titelverteidiger, nächster Gegner der Eintracht am Freitag in München, führt die Tabelle vor dem VfL Wolfsburg an.