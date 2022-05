Freie Wähler nominieren Kandidaten

Bergstraße. Die Freien Wähler Bergstraße haben bei ihrer Kreismitgliederversammlung die Direktkandidaten für die Wahlkreise Bergstraße I und II benannt. Einstimmig wurden Kerstin Fuhrmann als Direktkandidatin und Joachim Wagner als ihr Stellvertreter für den Wahlkreis 54 Bergstraße I (West) nominiert. Des Weiteren hat sich die Mitgliederversammlung für die Kandidatur von Alfred Münch und Kerstin Buchner als seiner Stellvertreterin im Wahlkreis 55 Bergstraße II (Ost) ausgesprochen.

Erfreut über Wachstum der Partei

An der Zusammenkunft nahm auch die stellvertretende Landesvorsitzende Laura Schulz teil. Sie zeigte sich besonders erfreut über das Wachstum der Partei: „Mit fast 900 Mitgliedern blicken wir gestärkt in das kommende Wahljahr. Die aktuellen drei Prozent in den Wahlumfragen zur Landtagswahl und die aktive Arbeit in den einzelnen Landkreisen geben Motivation für den anstehenden Wahlkampf und zeigen deutlich, dass es Zeit wird für bürgernahe Politik“, sagte sie. Die endgültige Aufstellung der Direktkandidaten wird im Herbst dieses Jahres bei Wahlkreisversammlungen erfolgen. red