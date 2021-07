Freie Wähler fordern weniger Lärm

Bergstraße. Die Initiative zur Reduzierung von Motorenlärm im Kreis Bergstraße bewegt viele Bürger, sind sich die Freien Wähler Kreis Bergstraße sicher. „Deshalb wollen wir alles dafür tun, damit der Kreis Bergstraße zu einer Modellregion zur Lärmreduzierung in Hessen wird“, ist laut einer Pressemitteilung die einhellige Meinung des Kreisvorstandes der Freien Wähler Kreis Bergstraße, der jetzt in Heppenheim-Erbach tagte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Nie zuvor erreichten uns derart viele positive Emails und Anrufe als Reaktion auf die Presseberichterstattung über einen unserer Anträge im Kreistag“, sagt Kreisvorsitzender Walter Öhlenschläger.

Beratung am 9. September

Der Antrag der Freien Wähler wurde bei der vergangenen Sitzung des Kreistages in den Ausschuss für Regionalentwicklung, Infrastruktur und Nachhaltigkeit zur weiteren Beratung und Beschlussfassung verwiesen. Dieser tagt am 9. September um 17 Uhr. Zur Unterstützung ihrer Initiative haben die Freien Wähler dazu einen Vertreter des Bundesverbandes der Motorradfahrer (BVDM) eingeladen. In Zusammenarbeit mit dem BVDM hat der Landkreis Ahrweiler bereits beschlossen, zu einer Modellregion zur Lärmreduzierung für Rheinland-Pfalz zu werden. red