Freibad- und Badesee-Betrieb voraussichtlich ab dem 5. Juni

Bensheim. Im Basinus-Freibad und am Badesees in Bensheim soll am 5. Juni der diesjährige Betrieb beginnen - unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen. Das teilte am Donnerstag der Betreiber GGEW mit. Das Basinus-Hallenbad wird demnach voraussichtlich am 19. Juni öffnen, sofern alle Vorbereitungen bis dahin abgeschlossen sind.

Zudem wird vom 31. Mai bis zum 2. Juni sowie am 4. Juni von jeweils 12 bis 18 Uhr an der Kasse im Basinus-Bad (Spessartstr. 2, 64625 Bensheim) die Möglichkeit angeboten, Saisonkarten für das Waldschwimmbad Lorsch, den Badesee Bensheim und für das Freibad des Basinus-Bads zu erwerben.

Weitere Informationen sollen im Laufe der nächsten Woche folgen.