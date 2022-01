Fred wird zum Feuerwehrfuchs

Hallo, liebe Kinder! Letztens hat sich meine Freundin Kelly Katze in Schwierigkeiten gebracht. Sie ist auf einen Baum geklettert, aber hat sich überschätzt. Dann saß sie oben und kam nicht mehr herunter. Ich wusste, dass ich helfen muss, aber was kann ich als kleiner Fuchs da denn helfen? Da erinnerte ich mich, dass es ja eine Gruppe von Menschen gibt, die bei solchen Situationen helfen können: die Feuerwehr. Ich habe mit der Notrufnummer 112 die Feuerwehr erreichen können und innerhalb kurzer Zeit war sie da.

In einem großen roten Fahrzeug waren die Feuerwehrleute direkt zur Stelle und haben Kelly Katze mit einer langen Leiter vom Baum retten können. Danach wollte ich mehr über die Feuerwehr wissen und habe direkt an Ort und Stelle mir einem der Feuerwehrleute geredet. Er erklärte mir, dass die Feuerwehr nicht nur bei solchen Rettungsaktionen, sondern auch bei Bränden und Unfällen helfen kann.

Fred Fuchs © MM

Überrascht war ich, als er mir erzählte, dass er seine Arbeit freiwillig macht und kein Geld dafür bekommt. Jeder könne bei der Feuerwehr mitarbeiten und so anderen in der Not helfen. Sogar für Kinder und Jugendliche gibt es schon die Möglichkeit bei der Kinderfeuerwehr oder bei der Jugendfeuerwehr alles rund um die Feuerwehr kennenzulernen – vom Feuerlöschen bis zur Tier-Rettung retten ist alles dabei, so richtig mit Blaulicht und allem drum und dran. Ich überlege jetzt selbst, bei der Feuerwehr reinzuschnuppern.

