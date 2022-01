Fred Fuchs macht den Führerschein

Hallo liebe Kinder! Gestern war ich bei meiner Freundin Elli Ente zu Besuch und bin anschließend von Papa Fuchs mit dem Auto abgeholt worden. Auf der Heimfahrt wollte ich wissen, wie und wo mein Vater eigentlich das Autofahren gelernt hat. Als ich ihn das fragte, berichtete er mir von der Fahrschule. Dort lernte er, wie man sicher Auto fahren kann. Und nach einer Prüfung bekam er seinen Führerschein. Der ist sozusagen der Beweis dafür, dass er das Fahren auch wirklich gelernt hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Später zeigte er mir seinen Führerschein dann auch: Es handelt sich um eine kleine Karte mit einem Bild von meinem Papa und auch sein Name steht darauf. So weiß zum Beispiel die Polizei, dass das auch tatsächlich der Führerschein meines Papas ist. Denn die Polizei, so erklärte mir mein Vater, kontrollierte manchmal Autofahrer – und wenn man keinen Führerschein dabei hat, bekommt man eine Strafe.

Fred Fuchs © MM

Als ich fragte, warum die Polizei denn kontrolliert, erzählte mir mein Vater von den zahlreichen Gefahren, die entstehen, wenn man Auto fährt, ohne es richtig gelernt zu haben. Nicht nur das Fahren an sich, auch das Beobachten der anderen Verkehrsteilnehmer muss man beherrschen, denn wenn man etwas übersieht, dann kann ein Unfall passieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch wir jüngeren können übrigens schon einen Führerschein machen, nämlich den Fahrradführerschein. Den macht man während der Grundschulzeit. Genau wie der Autoführerschein beweist der Fahrradführerschein, dass man sicher fahren kann, ohne sich selbst oder andere zu gefährden.

Eine Strafe für das Fahrradfahren ohne Führerschein gibt es zwar nicht, trotzdem will ich jetzt zunächst einmal den Fahrradführerschein machen, damit ich noch besser und sicherer fahren kann. lg