Fred Fuchs im Heimatmuseum

Hallo, liebe Kinder! Meine Lehrerin wollte uns mehr über die Geschichte der Region, in der wir leben, beibringen. Deshalb haben wir mit der ganzen Klasse das Heimatmuseum in Zwingenberg besucht. Im Voraus erklärte uns die Lehrerin, was ein Heimatmuseum überhaupt ist.

Das Heimatmuseum ist nicht so groß, wie es die Museen in großen Städten sind, aber die Ausstellungen sind genauso spannend. Die Ausstellungsstücke erzählen etwas über die Geschichte der Stadt – und da gibt es viel zu erzählen, denn viele der Städte sind schon sehr alt. Zwingenberg zum Beispiel ist schon 1010 Jahre alt!

Fred Fuchs © MM

Das Gebäude, das heute das Museum ist, war früher mal eine Scheune. Im Museum gab es dann für die ganze Klasse viel anzuschauen. Wir machten eine Führung durch das Museum, bei der uns alles gut erklärt wurde. Besonders interessant fand ich eine alte Druckerwerkstatt, dort wurden früher die Zeitungen gedruckt. Viele alte Bilder, Postkarten und Modelle zeigten uns, wie es hier früher vermutlich ausgesehen hat. Alte Möbel und Haushaltsgegenstände zeigten, wie anders die Menschen damals gelebt hatten.

Im Garten des Museums sind alte Werkstätten, zum Beispiel eine Schmiede und ein Backofen aufgebaut. Erstaunt erfuhr ich, dass die alten Werkstätten an manchen Tagen wieder benutzt werden. Dann wird im Ofen so Brot gebacken, wie es früher üblich war. Auch viele andere interessante Projekte werden im Museum veranstaltet. Über das Heimatmuseum in Zwingenberg berichten wir übrigens heute auf der Seite 13. lg