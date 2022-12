Fred Fuchs erklärt, wie Schnee entsteht

Auch, wenn es noch nicht ganz reicht, um Schlitten zu fahren oder einen Schneemann zu bauen – wenn wie am Wochenende die ersten Schneeflöckchen vom Himmel fallen, machen sich viele Kinder auf den Weg nach draußen. Und nicht nur die Kinder! Auch ich komme dann aus meinem Fuchsbau und beobachte die tanzenden weißen Flocken. Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, wie Schnee entsteht und wieso er weiß ist? Ich verrate es euch.

Die weißen Flöckchen entstehen, wenn sich in den Wolken sehr kalte und feine Wassertröpfchen zum Beispiel an Staubteilchen in der Luft anlagern und dort gefrieren. Liegt die Lufttemperatur nahe am Gefrierpunkt, also bei 0 Grad Celsius, werden die einzelnen Eiskristalle durch kleine Wassertropfen miteinander verklebt. So entstehen die Flocken, die nach unten fallen, wenn sie schwerer werden.

Schnee ist übrigens weiß, da er aus vielen winzig kleinen Eiskristallen besteht. Jedes einzelne Kristall ist zwar eigentlich durchsichtig. Wenn aber Licht auf die Schneeflocke fällt, wird es an der Oberfläche der Kristalle in verschiedene Richtungen gebrochen und lässt die Flöckchen dadurch weiß aussehen.

Euer Fred Fuchs.

