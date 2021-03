  Frauenleiche in Wohnung entdeckt

Lampertheim. Fahnder haben in einer Wohnung in Lampertheim die Leiche einer 50-Jährigen entdeckt. Es sei noch völlig unklar, ob die Frau eines natürlichen Todes starb oder Opfer eines Verbrechens wurde, teilte die Polizei am Freitag mit. Dies solle nun eine Obduktion klären. Bei dem Leichenfund am Donnerstagabend sei auch der 54 Jahre alte Ehemann der Toten in der Wohnung gewesen. Der Mann sei befragt worden und ist auf freiem Fuß. Nähere Angaben wollte die Polizei zunächst nicht machen. Mit ersten Ermittlungsergebnissen sei frühestens in der kommenden Woche zu rechnen.

