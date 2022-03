Frauenleiche aus Bach bei Babenhausen nicht identifiziert

Babenhausen / Darmstadt. Die am Mittwochabend in einem Bach bei Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) gefundene tote Frau ist nicht das Opfer eines Gewaltverbrechens. Das habe die gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben, sagte ein Sprecher der Polizei in Darmstadt am Freitag.

Wer die Unbekannte ist, ist laut Polizei allerdings weiterhin unklar. Ungeklärt ist demnach auch, wie lange sie in der Gersprenz trieb und wie sie zu Tode kam. Erkenntnisse dazu sollen weitere Untersuchungen liefern, die für die kommende Woche angesetzt sind. Spaziergänger hatten die Wasserleiche in der Nähe der Konfurter Mühle entdeckt.