Frau wird von S-Bahn erfasst

Griesheim. Glück im Unglück hatte eine 73-jährige Frau, die am Dienstag gegen 8.35 Uhr unbefugt am Bahnhof Griesheim die Gleise überquerte und von einer herannahenden S-Bahn erfasst wurde. Trotz Schnellbremsung der S-Bahn konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden, die Seniorin wurde hierbei jedoch nur leicht verletzt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Die Hintergründe für den Aufenthalt im Gleisbereich der Frau sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt hat ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Bundespolizei nimmt den Vorfall zum Anlass, auf die Gefahren im Bahnbereich hinzuweisen. Ein unberechtigter Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich.

