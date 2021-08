Frau von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Frankfurt. Eine Frau ist in Frankfurt von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die 52-Jährige wollte am Montag die Tramschienen auf einer Hauptstraße im Stadtteil Nordend an einer Fußgängerampel überqueren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei die Fußgängerampel rot gewesen. Eine heranfahrende Straßenbahn konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die 52-Jährige wurde gegen das Geländer eines Bahnsteigs geschleudert und kam anschließend in ein Krankenhaus. Der Fahrer sowie die Fahrgäste in der Tram blieben unverletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1