Frau verletzt sich bei Wohnungsbrand schwer

Rüsselsheim. Eine Frau hat sich bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Rüsselsheim schwer verletzt. Der Brand am Mittwoch sei nach ersten Erkenntnissen durch eine brennende Kerze ausgelöst worden, teilte die Polizei mit. Die 61-Jährige habe sich selbstständig aus der Wohnung befreien können, allerdings schwere Verbrennungen im Gesicht und eine Rauchgasvergiftung erlitten. Einige Nachbarn mussten ihre Wohnungen aufgrund des Rauchs verlassen. Die Feuerwehr schlug ein Fenster ein, um in die verrauchte Wohnung zu gelangen.

