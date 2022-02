Frau nach Brand in Wohnung lebensbedrohlich verletzt - Ursache ungeklärt

Darmstadt. Eine 54-jährige Frau hat am vergangenen Freitag lebensbedrohliche Verletzungen bei einem Brand erlitten. Wie die Polizei mitteilte, ist bislang ungeklärt, was den Brand auslöste. Anwohner hatten kurz nach 23.30 die Rettungsdienste alarmiert, nachdem sie eine Rauchentwicklung bemerkten. Die Feuerwehr konnte bei ihrem Einsatz am Steubenplatz das Feuer schnell löschen. Die Frau war zu dem Zeitpunkt alleine in der Wohnung und musste aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache.

