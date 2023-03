Frau mutmaßlich aus Eifersucht ermordet - 44-Jähriger in U-Haft

Frankfurt. Aus Eifersucht soll ein Mann in Offenbach eine 27 Jahre alte Frau ermordet haben. Der 44 Jahre alte Türke wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Verdächtige die Frau Ende Oktober in seiner Wohnung getötet hat und die Leiche anschließend verschwinden ließ. Nach seiner Festnahme Anfang März in Paris wurde der 44-Jährige am Donnerstag nach Deutschland ausgeliefert.

Der Mann und die Frau sollen sich den Angaben zufolge im Oktober in einem Club in Offenbach kennengelernt haben. Demnach arbeitete die 27-Jährige in der Nachbarstadt von Frankfurt an Wochenenden als Prostituierte und Animierdame. Der Mann verliebte sich demnach in die Frau und beanspruchte sie für sich. Eifersüchtig soll er ihr nachgestellt haben. Da die Frau weiterhin Beziehungen zu anderen Männern hatte, soll er sie im Zorn ermordet haben.

Wie er die 27-Jährige umbrachte, teilten die Ermittler nicht mit. Die Frau habe allerdings "erhebliche Mengen Blut" verloren. Bei einer Durchsuchung der Wohnung Mitte Februar wurden Blutspuren von der Vermissten gefunden. Daraufhin wurde wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes Haftbefehl erteilt. Von dem Leichnam fehlt weiterhin jede Spur.