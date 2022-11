Darmstadt. Eine 30-jährige Frau ist am Donnerstag in Darmstadt mit Verletzungen in einer Wohnung aufgefunden worden und gestorben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend mit. Trotz Wiederbelebungsversuchen sei die 30-Jährige noch in der Wohnung gestorben. Unweit des Tatortes sei ein 25-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Weitere Angaben wollten die Ermittler zunächst nicht machen.