Frau bei Kellerbrand leicht verletzt

Biblis. Zu einem Kellerbrand kam es am späten Donnerstagabend in einem Bibliser Mehrfamilienhaus. Nach Mitteilung der Polizei geriet gegen 22.45 Uhr die Heizungsanlage vermutlich aufgrund eines Defekts in Brand.

Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Biblis, Wattenheim und Nordheim schnell gelöscht. Eine 23 Jahre alte Bewohnerin des Hauses wurde leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Der finanzielle Schaden wird auf circa 30 000 Euro geschätzt. pol