Frau attackiert Polizisten am Frankfurter Hauptbahnhof mit Schlägen und spuckt

Polizeieinsatz. Eine betrunkene Frau hat am Frankfurter Hauptbahnhof Polizisten mit Schlägen und Tritten attackiert und bespuckt. Am Montag war die 34-Jährige in einem ICE nach Frankfurt dem Zugpersonal aufgefallen, da sie keine Mund-Nasen-Bedeckung trug und laut schrie, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei einer Polizeikontrolle im Hauptbahnhof versuchte sie dann, einen Polizisten ins Gesicht zu schlagen, der ihr jedoch ausweichen konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um weitere Angriffe zu vermeiden wurde die Frau mit Handschellen gefesselt. Sie wehrte sich weiter und verletzte sich dabei selbst an der Lippe. Danach spuckte sie einem Polizisten ins Gesicht.

Gegen sie wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Da die 34-Jährige stark alkoholisiert war, wurde sie auf richterliche Anordnung zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle gebracht.