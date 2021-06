Frau an Frankfurter U-Bahn-Station angegriffen

Frankfurt. Ein offenbar alkoholisierter Mann hat an einer Frankfurter U-Bahn-Station eine Frau angegriffen und sie nach ersten Erkenntnissen geschlagen und gewürgt. Nachdem die 52-Jährige kein Interesse an einem Gespräch gezeigt hatte, soll dieser zunächst versucht haben, ihr ans Gesäß zu greifen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zeugen haben ihn dazu bewegt, von der Frau abzulassen und verständigten die Polizei. Nach Polizeiangaben wurde der 61-Jähriger nach dem Vorfall am Dienstagabend in Heddernheim von einer Streife in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an.

