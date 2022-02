Frankfurts Doorsoun nur ein Spiel gesperrt

Frankfurt.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sara Doorsoun vom Frauenfußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist nach ihrer Roten Karte im Heimspiel gegen den SC Freiburg (1:2) nur für eine Partie gesperrt worden. Dieses Urteil verhängte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Dienstag. Die 30 Jahre alte Abwehrspielerin fehlt den Eintracht-Frauen damit lediglich im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am kommenden Sonntag. Doorsoun war gegen Freiburg wegen einer Notbremse in der 34. Minute des Feldes verwiesen worden.