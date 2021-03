  Frankfurter Technomuseum: Der Innenausbau ist fertig

Frankfurt. Der Innenausbau von Deutschlands erstem Museum für elektronische Musik in Frankfurt ist abgeschlossen, aber ein konkreter Eröffnungstermin steht coronabedingt noch immer nicht fest. "Das Momem - da bin ich mir sicher - wird weltweit für Aufsehen sorgen", sagte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Dienstag bei einem Rundgang durch die Ausstellungsräume an der Hauptwache.

Das Interesse an elektronischer Musik sei riesig, zudem sei Frankfurt die Technohauptstadt, die mit Clubs wie dem Omen, dem Dorian Gray oder dem Robert Johnson im benachbarten Offenbach die Szene maßgeblich geprägt habe. "Dass das mal museal wird, haben wir alle natürlich nicht gedacht."

Wenn alles gut läuft, solle das Museum Of Modern Electronic Music (Momem) an der Hauptwache im Frühherbst die Türen öffnen. "Es ist schön, dass das Momem soweit ist - jetzt spannt uns leider die Pandemie weiter auf die Folter", erklärte Feldmann. Denn das Museum brauche eine anständige Eröffnung, ohne die derzeitigen Einschränkungen und Abstandsgebote.