Frankfurter "Tatort"-Kommissar Wolfram Koch wird 60

Hessen. "Es gibt noch wahnsinnig viel zu entdecken": Der Schauspieler Wolfram Koch wird am 10. Februar 60 Jahre alt und ist noch immer neugierig auf Film und Theater. Seit fast 50 Jahren steht er auf der Bühne oder als Frankfurter "Tatort"-Kommissar Paul Brix vor der Kamera. "Ich will jedes Jahr weniger machen, aber es wird immer mehr", sagt er und spricht voller Begeisterung über kommende Projekte.

Am Schauspiel Frankfurt ist er in der aktuellen Spielzeit zum einen als "Öl"-Magnat in der Rolle zu sehen, für die Daniel Day-Lewis im Film einen Oscar bekam ("There will be Blood"), zum anderen als mäandernd-grantelnd-überdrehter "Theatermacher" von Thomas Bernhard. Für die nächste Spielzeit probt er am Deutschen Theater Berlin Shakespeares "Sturm", für Frankfurt Tschechows "Onkel Wanja", beides in der Regie von Jan Bosse.

Der Dreh für den nächsten "Tatort" mit Kommissar Paul Brix wurde wegen Corona vom Februar in den Sommer verschoben.