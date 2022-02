Frankfurter S-Bahn-Verkehr wegen Brückenschadens eingeschränkt / Reparatur bis Mitte Mai

Frankfurt. Wegen eines Brückenschadens fahren derzeit die S-Bahnen zwischen Frankfurt-Süd und Friedrichsdorf seltener - dabei muss es bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten voraussichtlich Mitte Mai bleiben. Das teilte die Deutsche Bahn am Dienstag in Frankfurt mit. Der Schaden an der Brücke, die zwischen Frankfurt-Rödelheim und Oberursel die Autobahn 5 überquert, war bei einer regelmäßigen Kontrolle Anfang Januar entdeckt worden. Die Bahn geht davon aus, dass ein Lastwagen ihn verursachte.

Die S5 kann derzeit nur eingleisig über die Brücke und deshalb nur alle halbe Stunde fahren. "Um den Fahrgästen trotz eingeschränkten Angebots möglichst viel Platz zu bieten, fährt die S5 in der Zeit von 6 bis 22 Uhr durchgehend in der maximalen Länge", teilte die Deutsche Bahn mit. Für den Ausbau des beschädigten Brückenteils muss voraussichtlich an einem Wochenende Mitte März die Bahnstrecke und die A5 Richtung Bad Homburger Kreuz gesperrt werden.