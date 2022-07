Frankfurter OB nimmt Abwahl nicht an - Bürgerentscheid im November

Frankfurt. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat die Abwahl durch die Stadtverordneten nicht angenommen. Die Frist dafür war in der Nacht zum Freitag verstrichen. "Es ist keine Nachricht des Oberbürgermeisters an die Stadtverordnetenvorsteherin eingegangen", sagte die Leiterin des Büros der Stadtverordnetenversammlung, Brigitte Palmowsky, am Freitagvormittag der Deutschen Presse-Agentur.

Nun müssen die Frankfurter Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft des Oberbürgermeisters entscheiden. Der Bürgerentscheid soll am 6. November stattfinden. Dabei müssen 30 Prozent der Wahlberechtigten für die Abwahl stimmen. Feldmann muss sich im Oktober wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten.

