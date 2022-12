Frankfurter Flughafen rechnet an Feiertagen mit geregeltem Betrieb

Frankfurt/Main. Rund eine Woche vor Beginn der Weihnachtsferien in Deutschland rechnet der Frankfurter Flughafen trotz höheren Passagieraufkommens mit einem geregelten Betrieb. Der Flughafenbetreiber Fraport AG stellt sich auf bis zu 160 000 Flughafengäste pro Tag zu Beginn der Ferien ein, wie er am Mittwoch mitteilte. An Weihnachten und Silvester selbst gehe man von 90 000 und 120 000 Reisenden pro Tag aus.

So voll wie im Sommer dürfte es demnach nicht werden. Dort lag die Anzahl der Passagiere dem Flughafenbetreiber zufolge bei mehr als 200 000 pro Tag. Personalmangel bei Airports und Fluggesellschaften sorgten im Sommer für erhebliche Probleme bei der Abfertigung. Flugpläne mussten teilweise ausgedünnt werden.

Fraport empfiehlt Reisenenden zweieinhalb Stunden vor dem Abflug am Terminal anzukommen und sich über tagesaktuelle Hinweise auf der Homepage des größten deutschen Flughafens zu informieren. Gerade die Witterungsbedingungen im Winter können zu Änderungen in den Flugplänen führen.