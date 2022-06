Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Reisen Frankfurter Flughafen erwartet Hunderte Aushilfen - aber nicht mehr im Sommer

Zur Bewältigung der aktuellen Abfertigungsprobleme will der Frankfurter Flughafen "mehrere hundert" ausländische Aushilfskräfte einstellen. Nach bisheriger Einschätzung könnten die ersten Beschäftigten in acht Wochen mit der Arbeit beginnen, erklärte ein Sprecher des Betreibers Fraport am Mittwoch.