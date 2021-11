Frankfurt punktet mit Wirtschaftskraft, Darmstadt mit Dynamik

Frankfurt / Darmstadt. Frankfurt zählt einer Studie zufolge weiterhin zu den Großstädten in Deutschland mit der stärksten Wirtschaftskraft, allerdings rückt Darmstadt näher. Nach der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung von IW Consult in Zusammenarbeit mit dem Internet-Portal Immobilienscout24 und der "Wirtschaftswoche" lag die Mainmetropole beim Vergleich der Wirtschaftskraft der 71 kreisfreien Großstädte (Niveauranking) erneut auf Rang fünf. Darmstadt arbeitete sich zwei Plätze vor auf Platz acht. Bundesweiter Spitzenreiter war das neunte Mal in Folge München.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verglichen wurden 51 verschiedene Indikatoren aus Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Lebensqualität und Immobilienmarkt. Deutlich bessere Noten als die Mainmetropole erhielt Darmstadt im Dynamikranking, das die Entwicklung von 36 Indikatoren aus den vier Bereichen innerhalb von fünf Jahren analysiert. Während Frankfurt hier von Platz fünf auf Rang 28 abrutschte, verbesserte sich Darmstadt auf Platz 16. Die Stadt punkte vor allem im Bereich Arbeitsmarkt mit hochqualifizierten Beschäftigten, hieß es. Frankfurt litt dagegen wie andere Städte mit vielen Großunternehmen unter dem Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen in der Corona-Krise 2020, wie Studienautor Hanno Kempermann sagte.

Auch bei den anderen hessischen Großstädten konstatierte die Studie nachlassende wirtschaftliche Dynamik. Die Landeshauptstadt Wiesbaden, die im Niveauranking Platz 17 verteidigte, rutschte hier auf Rang 49 ab (Vorjahr: Platz 36), Kassel kam auf Rang 29 (19) und Offenbach auf Platz 58 (22).

Auch beim Thema Nachhaltigkeit sieht das Ranking Darmstadt mit Platz sechs weit vorn. Mit deutlichen Abstand folgen Wiesbaden (Rang 31), Frankfurt (40), Kassel (48) und Offenbach (60). Der Index umfasst ökonomische, ökologische und soziale Kriterien. Berücksichtigt wurden unter anderem die installierte Solarleistung pro Kopf und die Versorgung mit Elektrotankstellen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2