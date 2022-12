Frankfurt: Geschwister retten sich aus brennendem Zimmer

Frankfurt. Ein elf Jahre altes Mädchen hat sich in Frankfurt gemeinsam mit seinem sechs Jahre alten Bruder aus einem brennenden Kinderzimmer gerettet - und anschließend telefonisch die Feuerwehr alarmiert. Dabei meldete das Kind den Feuerwehrleuten, dass es sich bereits auf der Straße befinde. Die Geschwister blieben bei dem Brand am Donnerstag in Frankfurt nach Angaben der Polizei vom Freitag unverletzt.

"Das Mädchen hat sehr umsichtig gehandelt", lobte ein Polizeisprecher den Einsatz der Schülerin. Das Feuer in dem Haus wurde schnell gelöscht. Es entstand ein Schaden von rund 25 000 Euro. Ermittlungen der Polizei zufolge entstand das Feuer möglicherweise durch eine defekte Lampe. Die Eltern der beiden Kinder waren laut Polizei während des Brandes nicht zu Hause.