Frankfurt führt wieder Maskenpflicht auf belebten Straßen ein

Coronavirus. Wegen der anhaltend hohen Zahlen an Corona-Infektionen hat die Stadt Frankfurt die Maskenpflicht erneut verschärft. Von Samstag (11. Dezember) an müssen Menschen auf vielen belebten Plätzen wieder eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung tragen. Wie das Gesundheitsamt von Hessens größter Stadt am Donnerstag mitteilte, gilt die entsprechende Allgemeinverfügung bis zum 24. Dezember.

Betroffen sind unter anderem weite Bereiche der Innenstadt mit der Einkaufstraße Zeil, der Goethestraße, dem Paulsplatz und dem Römerberg. Die Maskenpflicht beschränkt sich den Angaben zufolge allerdings nur auf Werktage zwischen 10.00 und 21.00 Uhr. Auch zum Essen, Trinken und Rauchen dürfen die Masken weiterhin abgenommen werden.