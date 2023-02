Fracht verloren, Pkw beschädigt, Zeugen gesucht

Heidelberg. Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 13 Uhr auf der B535 von Heidelberg in Fahrtrichtung Schwetzingen, auf Höhe Verzögerungsstreifen zur A5 Frankfurt/Mannheim, ereignet hat. Dort übersah ein Fahrzeugführer einen auf der Fahrbahn liegenden Holzscheit (ca. 10cm x 10cm x 35cm). Hierdurch wurde an seinem Pkw die Unterbodenverkleidung beschädigt und die Ölwanne aufgerissen. Der Schaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Auch verteilten sich auf eine Länge von circa 120 Meter mehrere größere Ölflecke.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hatte und hierdurch ein Holzscheit auf die Fahrbahn fiel. Die Reinigung der Ölspur durch eine Fachfirma wurde durch die Polizei veranlasst.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach weiteren eventuelle Geschädigten und Zeugen, welche Angaben zu dem bislang unbekannten Fahrzeugführer, oder seiner verlorenen Ladung machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon: 06221 3418-0 entgegen.