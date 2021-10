Fotowettbewerb stellt die Zentren in den Mittelpunkt

Darmstadt. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar hat zum zweiten Mal einen Fotowettbewerb gestartet, an dem sich alle Interessierten beteiligen können. Dieses Mal sollen die schönsten Plätze der Innenstädte und Ortskerne in der Region abgelichtet werden. Bis zu drei Fotos können pro Person eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 31. Oktober.

Maximal drei Bilder

Der zweite Fotowettbewerb „Mein Lieblingsort: Die schönsten Plätze unserer Innenstädte und Ortszentren“ lädt dazu ein, Fotos der schönsten Plätze in den Zentren der Landkreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und dem Odenwaldkreis sowie der Stadt Darmstadt mit anderen zu teilen. Die Teilnehmer können maximal drei Fotos einreichen und die Geschichte oder Idee dahinter erzählen: Das Motto lautet: „Hierher komme ich gerne!“

Eine Jury aus Mitgliedern des IHK-Ehren- und Hauptamtes sowie einem professionellen Fotografen wählt aus den Wettbewerbsbeiträgen Bilder für eine Wanderausstellung und eine regionale Bilddatenbank aus und entscheidet über fünf Preisträger. Der erste Preis ist ein Gutschein für eine Fotoausrüstung in Höhe von 800 Euro. Außerdem wird über die Facebookseite der IHK Darmstadt ein zusätzlicher Publikumspreis vergeben.

Der Fotowettbewerb ist eine Aktion im Rahmen des IHK-Projekts „Lebenswerte Region“. Mit verschiedenen Aktionen möchte die IHK Darmstadt Rhein Main Neckar für die Lebensqualität der Region sensibilisieren. In der Corona-Pandemie durchlebten gerade die Innenstädte und Ortszentren schwere Zeiten und rücken deshalb in den Fokus des aktuellen Wettbewerbs. Die Innenstädte und Ortskerne stehen auch im Mittelpunkt der Aktionswochen „Heimat shoppen“ in diesem Herbst, die ebenfalls von der IHK initiiert werden. Mehr als 35 Kommunen aus der Region nehmen daran teil.

Ab sofort

Fotos für den Wettbewerb „Mein Lieblingsort: Die schönsten Plätze unserer Innenstädte und Ortszentren“ können ab sofort auf der Website der IHK Darmstadt hochgeladen werden. Dort finden sich auch die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen zum Fotowettbewerb. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2021. Mehr unter www.darmstadt.ihk.de, einfach die Nummer 3675340 im Suchfeld eingeben. red