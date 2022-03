Forstleute wegen Trockenheit und wachsender Waldbrandgefahr in Sorge

Hessen. Der ausbleibende Regen bereitet den hessischen Forstleuten auch in diesem Frühjahr Sorgen. Da die Waldbäume jetzt Blätter ausbilden und mit der Photosynthese beginnen, brauchen sie viel Wasser, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Auch die Waldbrandgefahr steige. Betroffen seien nicht nur große Waldbäume, die ohnehin in großer Tiefe wurzeln und deren Wasserspeicher nach mehreren trockenen und heißen Sommern in Folge noch immer leer sind, sondern vor allem auch junge und gerade erst gepflanzte Bäumchen. "Wenn es die nächsten Wochen nicht regnet, sieht's schlecht aus", so die Sprecherin.

Dabei waren die Hoffnungen groß, dass gerade der Baum-Nachwuchs dank des relativ nassen und milden Winters auch gut ins Frühjahr startet. Um das Wasser im Wald besser zu nutzen, sei in ersten Forstämtern damit begonnen worden, Rückhaltebecken anzulegen, in denen sich Regenwasser sammeln kann - etwa im nordwesthessischen Forstamt Burgwald, das als Modellbetrieb für den Klimaschutz bewirtschaftet wird.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet bis zum Monatsende nicht mit größeren Regenmengen. "Für die junge Vegetation ist das sicher schlecht", sagte DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn. Abgerechnet werde zwar erst zum Schluss, aber schon jetzt zeichne sich ab: Es könnte einer der sonnigsten und trockensten Märze der vergangenen 30 Jahre werden.