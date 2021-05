Forscher des Robert-Koch-Instituts in drei Bergsträßer Kindergärten

Bergstraße. Die Verbreitung der britschen Coronavirus-Variante hat offenbar dazu geführt, dass Kinder einem ähnlich großen Risiko ausgesetzt sind wie Erwachsene, sich zu infizieren – und wiederum andere anzustecken. So lassen sich die Ergebnisse einer Studie zusammenfassen, die in der Fachzeitschrift „Eurosurveillance“ veröffentlicht werden soll. Erarbeitet hat sie das Robert-Koch-Institut zusammen mit Mitarbeitern des Bergsträßer Gesundheitsamts. Die englischsprachige Studie muss noch überprüft werden. Es gibt aber bereits einen sechsseitigen Vorabdruck.

Das Team, dem unter anderem Gesundheitsamtsleiter Alexander Beile angehört, hat im Frühjahr Infektionsherde an drei Kindergärten im Kreis Bergstraße untersucht – in Lampertheim, Gorxheimertal und Rimbach. Die Autoren der Studie besichtigten die Einrichtungen, sprachen mit den Kindergartenleitungen und Betroffenen und machten sich ein Bild von den Hygienemaßnahmen. Ein Ziel: Herausfinden, welche Altersgruppen unter welchen Voraussetzungen wie hoch gefährdet sind.

Bevor die Mutationen um sich griffen, galten Kinder als weniger anfällig für das Coronavirus, heißt es in dem Vorabdruck. Nur selten seien sie als sogenannte Primary Cases erkannt worden, also als erste Überträger. Dass die Mutationen ansteckender sind als das ursprüngliche Virus, hätten bereits mehrere Studien gezeigt. Die Anfälligkeit und Infektiosität von Kindern im Zusammenhang mit der britischen Variante sei zuvor aber nicht bekannt gewesen. Die Kernaussage der Studie nun lautet: Insgesamt ist das Risiko für Kinder etwas niedriger als bei Erwachsenen. Aber es hat sich angenähert.

Fälle in elf von zwölf Gruppen

Zu den drei untersuchten Infektionsherden sei es im Januar und im Februar gekommen. In elf von zwölf Kindergartengruppen habe es Ansteckungen gegeben – und das, obwohl in allen drei Kindergärten strenge Regeln galten. So wurden etwa kleine Gruppen gebildet, diese nutzten getrennte Badezimmer, spielten auch im Freien getrennt, die Mitarbeiter mussten zumindest außerhalb der Gruppenräume Schutzmasken tragen, Eltern durften die Gebäude nicht betreten.

In allen drei Kindergärten sei der mutmaßliche erste Überträger ein Erwachsener gewesen, heißt es in der Studie. Bei den Kindern lag die Wahrscheinlichkeit, sich dort anzustecken, zwischen sechs und 32 Prozent, bei Erwachsenen zwischen 17 und 53 Prozent. Untersucht wurden auch zugehörige Haushalte – insgesamt 38 Haushalte mit 92 Kontaktpersonen. Das Ergebnis: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kinder in einem dieser Haushalte anstecken, lag bei 32 Prozent, bei Erwachsenen bei 39 Prozent. Waren Kinder in diesen Haushalten die Überträger, war die Wahrscheinlichkeit einer Infektion von Kontaktpersonen mit 39 Prozent sogar höher, als wenn es sich bei den Überträgern um Erwachsene handelte (33 Prozent).

In zumindest zwei der Kindergärten hätten auch Personen ein erhöhtes Infektionsrisiko gehabt, die nicht unter die bisherige Definition einer engen Kontaktperson fallen – also Personen, die mehr als 15 Minuten näher als 1,50 Meter an einer infektiösen Person sind. Die Größe der Räume, aber auch die Belüftung habe für das Risiko eine Rolle gespielt. Um künftige Ausbrüche in Kindergärten zu vermeiden, müssten die Schutzmaßnahmen überprüft werden, empfehlen die Autoren im letzten Absatz. Zudem solle bei Fällen früh eine Schließung des Kindergartens erwogen werden.

Die Ermittlungen zu den Fällen in den drei Kitas deuteten zu einem Zeitpunkt, als die britische Mutation in Hessen noch sehr vereinzelt nachgewiesen wurde, darauf hin, dass diese Corona-Mutante „leichter von Mensch zu Mensch übertragbar sein könnte als der bis dahin überwiegend zirkulierende sogenannte Wildtyp“, hebt die Bergsträßer Gesundheitsdezernentin Diana Stolz hervor. „Durch vertiefende Analyse der Ermittlungsergebnisse des Gesundheitsamtes und wissenschaftlicher Auswertung dieser Daten durch das RKI konnten nunmehr die wissenschaftlich aufbereiteten Erkenntnisse zur Übertragungsdynamik der britischen Mutationsvariante im Rahmen der drei Kita-Ausbrüche durch das RKI veröffentlicht werden“, ergänzte Ordnungsamtsleiter Beile.

