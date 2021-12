Fluglärm soll weiter durch Zahlungen an Kommunen ausgeglichen werden

Hessen. Städte und Gemeinden im Umfeld des Frankfurter Flughafens sollen auch künftig jährlich 4,5 Millionen Euro zum Ausgleich für ihre hohe Fluglärmbelastung erhalten. Die Fraktionen von SPD und FDP kündigten am Mittwoch im hessischen Landtag an, der Gesetzesnovelle der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen zustimmen zu wollen. Die AfD-Fraktion lehnte eine Verlängerung dieses 2017 in Kraft getretenen Regionallastenausgleichsgesetzes ab. Die Linksfraktion kündigte an, sich bei der Abstimmung am Abend zu enthalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1