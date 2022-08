Flüchtiger Autofahrer beschädigte mehrere Fahrzeuge

Darmstadt. In der Liebfrauenstraße in Darmstadt beschädigte ein bisher unbekannter Unfallverursacher im Zeitraum vom Mittwochnachmittag (3.8.), 17 Uhr, bis Donnerstagmorgen (4.8.), 6 Uhr, insgesamt drei geparkte Autos und flüchtete anschließend. Der Täter stieß dabei mit einem Krankenfahrt-Transporter zusammen und schob diesen auf einen schwarzen Mini auf. Der Mini wiederum wurde auf einen grauen Audi aufgeschoben. Der entstandene

Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Blaulicht 19-Jähriger in Darmstadt von Unbekanntem überfallen Mehr erfahren Blaulicht 81-jähriger Senior aus Darmstadt vermisst Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1