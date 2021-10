Flohmarkt der Lions bringt 2000 Euro für guten Zweck ein

Heppenheim. An einem der letzten schönen Herbsttage hat dem Floh- markt des Lions Club Heppenheim regen Zuspruch beschert, wie die Veranstalter berichten. Obwohl durch Coronaauflagen nur jeweils 15 Besucher mit Mund-Nasen-Schutz im Foyer des Halben Mondes gleichzeitig auf Schnäppchenjagd gehen durften, schien das die Menschen nicht abzuschrecken. Ein Zeichen für Hilfsbereitschaft Im Gegenteil: Für die Lions sei es eines der besten Flohmarkt-Ergebnisse seit Jahren gewesen. Rund 2000 Euro sollen jetzt in regionale soziale Projekte fließen, wie zum Beispiel Annie‘s Suppenküche und in die Sprachförderung für Kinder und Jugendliche. Mit dem Flohmarkt setzt der Lions Club Heppenheim ein Zeichen für Hilfsbereitschaft und wirbt für das Ehrenamt.

