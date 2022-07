Flohmarkt am Löwenbrunnen in Lindenfels

Lindenfels. Der Parkplatz am Löwenbrunnen und der Friedensgarten vor der evangelischen Kirche werden am morgigen Sonntag, 17. Juli, zum Flohmarktgelände. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr kann Altes und Gebrauchtes zum Verkauf angeboten und Schätze entdeckt und erworben werden. Zur Verpflegung werden vor dem Bürgerhaus frische Waffeln und Softdrinks angeboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1