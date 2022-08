Der Naturschutzbund Lampertheim beteiligt sich am Freitag, 26. August, wieder an der internationale Fledermausnacht. Er lädt dazu Interessierte jeden Alters, auch Familien, ein, an den Lampertheimer Altrhein zu kommen. Treffpunkt ist um 21 Uhr im Biedensand am Parkplatz Alter Hafen. Das Programm dauert rund zwei Stunden. Die Teilnehmenden sollten Taschenlampen mitbringen. Der Nabu informiert

...