Flatscreen, Musikboxen und Subwoofer bei Einbruch in Lorsch gestohlen

Lorsch. Bislang noch unbekannte Täter hatten es in Lorsch in der Zeit von Montagabend (24.) bis Mittwochabend (26.) auf eine Gartenkolonie in der Straße "Im Rod" abgesehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 17.30 Uhr am Mittwoch bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die sich Zutritt zu einem Gartengrundstück verschafft hatten, wie die Polizei berichtet. Im Anschluss hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten in das Innere der Hütte. Hieraus entwendeten sie einen Flatscreen, Musikboxen und einen Subwoofer im Gesamtwert von rund 3000 Euro. Mit ihrer Beute suchten sie danach unerkannt das Weite. Das Kommissariat 41 der Polizei in Bensheim nimmt Zeugenhinweise in dieser Sache unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.